Нардепи в середньому заробляють 42 тис. грн на місяць. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132066-u-sluzi-narodu-rozkazaly-skilky-j-otrymuut-nardepy.html

Ракурс

Зарплати народних депутатів України становлять у середньому 42 тис. грн. Раніше народні обранці отримували 38−39 тис. грн на місяць, але після індексації, яка відбулася нібито за рахунок збільшення прожиткового мінімуму, зарплатні виплати зросли приблизно на 3 тис. грн.

Такий рівень виплат є достатнім, заявила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в інтерв’ю «Новому времени».

Кравчук також стверджує, що зарплата в розмірі 42 тис. грн на місяць — це середній рівень виплат. Депутати можуть отримувати більше, якщо вони є главами парламентських комітетів.

Також сьогодні парламентська фракція «Слуга народу» збере представників Кабміну, які будуть пояснювати, з чим пов’язані високі премії та надбавки для нинішніх чиновників.

Як писав «Ракурс», раніше колишній віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що з 1 січня зарплати нардепів перевищуватимуть 100 тис. грн. Про це йому стало відомо з неназваних джерел.

Пізніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив цю інформацію, запевняючи, що зарплати народних депутатів зросли лише на 3 тис. грн.