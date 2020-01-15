Нардепы в среднем зарабатывают 42 тыс. грн в месяц. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132066-v-sluge-naroda-rasskazali-skolko-je-poluchaut-nardepy.html

Ракурс

Зарплаты народных депутатов Украины составляют в среднем 42 тыс. грн. Ранее народные избранники получали 38−39 тыс. грн в месяц, но после индексации, которая состоялась якобы за счет увеличения прожиточного минимума, зарплатные выплаты выросли примерно на 3 тыс. грн.

Такой уровень выплат является достаточным, заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в интервью «Новому времени».

Кравчук также утверждает, что зарплата в размере 42 тыс. грн в месяц — это средний уровень выплат. Депутаты могут получать больше, если они являются главами парламентских комитетов.

Также сегодня парламентская фракция «Слуга народа» соберет представителей Кабмина, которые будут объяснять, с чем связаны высокие премии и надбавки для нынешних чиновников.

Как писал «Ракурс», ранее бывший вице-премьер Павел Розенко заявил, что с 1 января зарплаты нардепов превысят 100 тыс. грн. Об этом ему стало известно из неназванных источников.

Позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг эту информацию, уверяя, что зарплаты народных депутатов выросли всего на 3 тыс. грн.