Денис Малюська, фото: Даша Дот

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Денис Малюська, министр юстиции Украины, пожаловался, что ему пришлось вчера отвечать раздраженной жене на вопрос «где деньги?» после появления в СМИ резонансной новости о значительном повышении зарплат в руководстве министерств.

Об этом Малюська заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, информация о том, что он в декабре получил зарплату в размере 226 тыс. грн, не соответствует действительности, поскольку эту цифру нужно уменьшить на размер налогов. Также он отметил, что была надбавка уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы.

В то же время он подчеркнул, что «наконец-то сможет нормально поговорить с мамой», перед которой приходилось в течение последних месяцев оправдываться за министерскую зарплату в размере 16 тыс. грн.

В целом зарплата действительно была маленькой, — отметил Малюська и добавил, что ранее уже поднимал этот вопрос.

Малюська заявил, что высокая зарплата чиновников является профессиональной необходимости.

О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет, — отметил министр.

Также он подчеркнул, что чиновник за своей профессиональной деятельности может стать «козлом отпущения для раздраженных судей» и напомнил, что в декабре Окружной административный суд Киева оштрафовал его на более 38 тыс. грн по иску о результатах конкурса на должность государственного эксперта одного из ведомств.

Также Малюська пожаловался, что после завершения пребывания в должности министра его в течение нескольких лет не возьмет на работу «ни один приличный международная компания или организация».

Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом, — добавил чиновник.

В то же время Малюська заявил, что «истории о высоких зарплатах в Минюсте продолжаться», поскольку его ведомство будет набирать в штат «топовых юристов», чтобы сэкономить средства, которые сейчас тратятся на аутсорс.

Напомним, бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявил, что в среднем зарплаты топ-чиновников в Украине выросли в 3,5−5 раза.