Денис Малюська, фото: Даша Дот

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Ракурс

Денис Малюська, міністр юстиції України, поскаржився, що йому довелося вчора відповідати роздратованій дружині на запитання «де гроші?» після появи у ЗМІ резонансної новини про значне підвищення зарплат у керівництві міністерств.

Про це Малюська заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, інформація про те, що він у грудні отримав зарплату в розмірі 226 тис. грн, не відповідає дійсності, оскільки цю цифру потрібно зменшити на розмір податків. Також він зазначив, що була надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи.

Водночас він зазначив, що «нарешті зможе нормально поговорити з мамою», перед якою доводилося протягом останніх місяців виправдовуватися за міністерську зарплату в розмірі 16 тис. грн.

А загалом зарплата дійсно була малою, — наголосив Малюська й додав, що раніше вже піднімав це питання.

Малюська заявив, що висока зарплата чиновників є професійною необхідністю.

Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом, — зауважив міністр.

Також він наголосив, що чиновник через свою професійну діяльність може стати «цапом відбивайлом для роздратованих суддів» й нагадав, що в грудні Окружний адміністративний суд Києва оштрафував його на понад 38 тис. грн за позовом щодо результатів конкурсу на посаду державного експерта одного з відомств.

Також Малюська побідкався, що після завершення перебування на посаді міністра його протягом кількох років не візьме на роботу «жодна пристойна міжнародна компанія чи організація».

Тому критично важливо не повністю витратити усі попередні накопичення, але й залишити хоч трохи на потім, — додав чиновник.

Він також пообіцяв, що «історії про високі зарплати у Мін’юсті продовжуватимуться», оскільки його відомство набиратиме до штату «топових юристів», щоб зекономити кошти, котрі наразі витрачаються на аутсорс.

Нагадаємо, колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко заявив, що в середньому зарплати топ-чиновників в Україні зросли в 3,5−5 рази.