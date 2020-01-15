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Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували, фото: facebook

Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували (ВІДЕО, ФОТО)

15 січ 2020, 11:58
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Біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві ліквідували пошкодження тепломережі.

Відповідні ремонтні роботи провели співробітники «Київтеплоенерго». Про це повідомила прес-служба комунального підприємства.

Працівники встановили необхідні технологічні конструкції. На проїзній частині усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м замінили. Відповідальними за відновлення асфальтового покриття призначили Голосіївське шляхово-експлуатаційне управління. За словами фахівців, вони повністю завершили заповнення системи теплоносієм.

Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували, фото: facebook

Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували, фото: facebook

О 4.15 ранку завершено ліквідацію пошкодження трубопроводу, — йдеться у повідомленні.

Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza стався 13 січня. Унаслідок цього окріп вкрив проїжджу частину дороги. Відомо про 10 постраждалих. П’ятеро громадян перебувають у медичному закладі з термічними опіками кінцівок. За цим фактом співробітники правоохоронних органів порушили кримінальну справу.

Джерело: Ракурс


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