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Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували, фото: facebook
Аварія біля ТРЦ Ocean Plaza: пошкодження тепломережі ліквідували (ВІДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132063-avariya-bilya-trc-ocean-plaza-poshkodjennya-teplomereji-likviduvaly-video-foto.htmlРакурс
Біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві ліквідували пошкодження тепломережі.
Відповідні ремонтні роботи провели співробітники «Київтеплоенерго». Про це повідомила прес-служба комунального підприємства.
Працівники встановили необхідні технологічні конструкції. На проїзній частині усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м замінили. Відповідальними за відновлення асфальтового покриття призначили Голосіївське шляхово-експлуатаційне управління. За словами фахівців, вони повністю завершили заповнення системи теплоносієм.
О 4.15 ранку завершено ліквідацію пошкодження трубопроводу, — йдеться у повідомленні.
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza стався 13 січня. Унаслідок цього окріп вкрив проїжджу частину дороги. Відомо про 10 постраждалих. П’ятеро громадян перебувають у медичному закладі з термічними опіками кінцівок. За цим фактом співробітники правоохоронних органів порушили кримінальну справу.
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