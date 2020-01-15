Авария возле ТРЦ Ocean Plaza: повреждение теплосети ликвидировали, фото: facebook

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У торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве ликвидировали повреждения теплосети.

Соответствующие ремонтные работы провели сотрудники «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Работники установили необходимые технологические конструкции. На проезжей части весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м заменили. Ответственными за восстановление асфальтового покрытия назначили Голосеевское дорожно-эксплуатационное управление. По словам специалистов, они полностью завершили заполнение системы теплоносителем.

В 4.15 утра завершена ликвидация повреждения трубопровода, — говорится в сообщении.

Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza произошел 13 января. В результате кипяток покрыл проезжую часть дороги. Известно о 10 пострадавших. Пятеро граждан находятся в медицинском учреждении с термическими ожогами конечностей. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.