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Авария возле ТРЦ Ocean Plaza: повреждение теплосети ликвидировали, фото: facebook
Авария возле ТРЦ Ocean Plaza: повреждение теплосети ликвидировали (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n132063-avariya-vozle-trc-ocean-plaza-povrejdenie-teploseti-likvidirovali-video-foto.htmlРакурс
У торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве ликвидировали повреждения теплосети.
Соответствующие ремонтные работы провели сотрудники «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
Работники установили необходимые технологические конструкции. На проезжей части весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м заменили. Ответственными за восстановление асфальтового покрытия назначили Голосеевское дорожно-эксплуатационное управление. По словам специалистов, они полностью завершили заполнение системы теплоносителем.
В 4.15 утра завершена ликвидация повреждения трубопровода, — говорится в сообщении.
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza произошел 13 января. В результате кипяток покрыл проезжую часть дороги. Известно о 10 пострадавших. Пятеро граждан находятся в медицинском учреждении с термическими ожогами конечностей. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
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