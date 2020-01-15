Новый руководитель НАПК: что известно об Александре Новикове, фото — скриншот YouTube

https://racurs.ua/n132067-antikorrupcionnoe-agentstvo-poluchilo-rukovoditelya-chto-izvestno-ob-aleksandre-novikove.html

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Кабмин 15 января назначил новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова. В декабре прошлого года он победил в открытом конкурсе на должность.

Тогда за кандидатуру Новикова проголосовали все члены комиссии, в которую входили по три представителя от правительства и международных организаций, сегодня это решение утвердил Кабмин.

Перед ним стоит важная задача — обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное — показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции, — прокомментировал сегодня назначение Новикова премьер-министр Алексей Гончарук.

В декабре во время объявления результатов бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе отметил, что Новиков получил наибольший балл и «лучше других соответствует критериям».

О Новикове известно немного. Образование он получил в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а затем начал работать в прокуратуре. Начинал в середине 2000-х с должности помощника прокурора в Сумах, впоследствии возглавил отдел прокуратуры области.

В Киеве в последнее время работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

В 2015 году Новиков претендовал на должность первого заместителя председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Новый глава НАПК задекларировал квартиру в Киеве площадью 59,3 кв. метра, а также автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска (это авто у него похитили). Другой автомобиль, упомянутый в его декларации, — ВАЗ-21099. Жена Новикова ездит на Kia Sorento 2003 года выпуска.

Напомним, что в октябре 2019 года бывшему руководителю НАПК Оксане Корчак НАБУ объявило подозрение в недекларировании средств на сумму более 544 тыс. грн.