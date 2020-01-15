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Закон о педофилах ужасный, количество убитых детей возрастет - правовед, фото: facebook

Закон о педофилах ужасен, количество убитых детей возрастет — правовед

15 янв 2020, 12:44
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Закон о реестре педофилов обсуждают украинские специалисты.

Правовед Николай Хавронюк раскритиковал законодательную инициативу. В Facebook он высказался о документе.

Он отметил, что нужно проводить мониторинг внедрения норм. Соответствующие выводы помогут улучшить документ. По мнению эксперта, некоторые пункты следует пересмотреть.

В целом же закон — ужасный, — отметил Хавронюк.

По его словам, документ иллюстрирует «наивное понимание властью возможностей уголовного закона». Усиление санкций предусматривает уменьшение количества преступлений.

По его мнению, установление одинакового наказания за убийство и за изнасилование, а также сексуальное насилие спровоцирует рост количества случаев убийств малолетних сразу после совершения педофилийних преступлений. Хавронюк призвал депутатов отменить изменения в статьи 152 и 153 УК.

Закон о реестре педофилов 15 января опубликовали в парламентской газете «Голос Украины». Документ 13 января подписал глава государства Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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