Закон о педофилах ужасный, количество убитых детей возрастет - правовед, фото: facebook

https://racurs.ua/n132068-zakon-o-pedofilah-ujasen-kolichestvo-ubityh-detey-vozrastet-pravoved.html

Ракурс

Закон о реестре педофилов обсуждают украинские специалисты.

Правовед Николай Хавронюк раскритиковал законодательную инициативу. В Facebook он высказался о документе.

Он отметил, что нужно проводить мониторинг внедрения норм. Соответствующие выводы помогут улучшить документ. По мнению эксперта, некоторые пункты следует пересмотреть.

В целом же закон — ужасный, — отметил Хавронюк.

По его словам, документ иллюстрирует «наивное понимание властью возможностей уголовного закона». Усиление санкций предусматривает уменьшение количества преступлений.

По его мнению, установление одинакового наказания за убийство и за изнасилование, а также сексуальное насилие спровоцирует рост количества случаев убийств малолетних сразу после совершения педофилийних преступлений. Хавронюк призвал депутатов отменить изменения в статьи 152 и 153 УК.

Закон о реестре педофилов 15 января опубликовали в парламентской газете «Голос Украины». Документ 13 января подписал глава государства Владимир Зеленский.