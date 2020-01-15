Канада и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации. Фото: Факты

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Ракурс

Децентрализация власти в Украине стала предметом обеспокоенности ряда стран. Так, посольства Канады и Германии выступили с заявлениями, в которых выразили обеспокоенность в связи с возможным принятием законопроекта № 2598 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Немецкое посольство в Украине заявило, что эти изменения должны укреплять права общин, а указанный проект закона не соответствует этому требованию. Также в Германии считают, что такие изменения должны вноситься взвешенно и качество работы важнее скорости принятия документа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Также свое негативное отношение к законопроекту о децентрализации власти выразило канадское посольство в Украине. Там считают, что предложенный законопроект № 2598 ограничивает демократические процессы, говорится в сообщении посольства в Twitter.

Канада также призвала провести всеобъемлющие общественные консультации по новому проекту закона.

Отметим, сегодня парламент намерен рассмотреть направление проекта закона о децентрализации власти в Украине на рассмотрение Конституционного суда.

Как писал «Ракурс», 13 января профильный парламентский комитет рекомендовал парламенту проголосовать за реформу децентрализации, которая должна в корне изменить административно-территориальное устройство и систему местного самоуправления в стране.