В Украине выделили более 66 млрд грн на ремонт дорог, фото: pixabay

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Ракурс

Дорожная стратегия на 2020-й год утверждена украинским правительством.

Кабинет Министров на заседании принял соответствующее решение. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства заявил, что клочковых ремонтов больше быть не должно. Комплексное качественное дорожное строительство — цель на 2020-й год. Для этого выделили более 66 млрд грн.

С упомянутой суммы 31,5 млрд грн бюджетных средств потратят на дороги. Еще 20,5 млрд грн — это средства международных организаций.

Гончарук добавил, что в нынешнем году планируется ремонт не менее 4 тыс. км дорог. Дороги он назвал частью большой инфраструктурной модернизации государства.

2020-й станет годом эффективности, — отметил глава правительства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что восстановят 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. В первую очередь будут ремонтировать разрушенные участки автомобильных дорог по основным маршрутам.

Напомним, в декабре в Мининфраструктуры заявили, что иностранные грузовики будут платить за проезд по дорогам Украины. Это поможет бюджету привлечь дополнительные средства.