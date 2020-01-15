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В Україні виділили понад 66 млрд грн на ремонт доріг, фото: pixabay

В Україні виділили понад 66 млрд грн на ремонт доріг (КАРТА)

15 січ 2020, 14:15
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Дорожня стратегія на 2020-й рік затверджена українським урядом.

Кабінет Міністрів на засіданні прийняв відповідне рішення. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава уряду заявив, що клаптикові ремонти не повинні більше проводитись. Комплексне якісне дорожнє будівництво — мета на 2020-й рік. Для цього виділили понад 66 млрд грн.

Із згаданої суми 31,5 млрд грн бюджетних коштів витратять на дороги. Ще 20,5 млрд грн — це кошти міжнародних організацій.

Гончарук додав, що у нинішньому році планується ремонт не менше 4 тис. км доріг. Дороги він назвав частиною великої інфраструктурної модернізації держави.

2020 рік стане Роком Ефективності, — зазначив керівник уряду.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що відновлять 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів. В першу чергу ремонтуватимуть зруйновані ділянки автомобільних доріг за основними маршрутами.

В Україні виділили понад 66 млрд грн на ремонт доріг, фото: facebook

Нагадаємо, у грудні в Мінінфраструктури заявили, що іноземні вантажівки платитимуть за проїзд дорогами України. Це допоможе українському бюджету залучити додаткові кошти.

Джерело: Ракурс


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