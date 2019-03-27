Правосудие в Украине. История фирмы «Гюльсан». Фото: Lonpicman~commonswiki

https://racurs.ua/2309-schastlivyy-final-turecko-dorojnogo-dela.html

Ракурс

21 марта 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд вынес постановление, которым оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и фактически завершил в пользу турецкой строительно-дорожной фирмы «Гюльсан» ее многолетнюю тяжбу с мошеннической по сути структурой под названием ООО «Бауком Украина», ход которой неоднократно освещал «Ракурс».

Для того чтобы дать отпор аферистам, которые хотели на ровном месте сбить 100 млн грн, понадобилось 65 судебных заседаний. Эта история показала, что правду в украинских судах найти все-таки можно, но для этого придется съесть немалый пуд соли.

Как известно, строительство дорог — любимое занятие украинских казнокрадов, но что делать, если дорога имеет общеевропейское значение, ее реконструкцию финансирует Европейский Союз, который фактически сам нанимает исполнителей работ и тем более сам контролирует качество их выполнения, а украинское государство, по сути, играет роль ночного сторожа, правда, в лучшем смысле этого слова.

Но приключения турецких строителей в Украине показали, что даже при таких условиях теоретически можно что-то урвать, если проявить смекалку, умело использовать неосторожность потенциальной жертвы, а главное — подключить к сделке местные правоохранительные органы.

Под бдительным оком европейцев

Инфраструктурный проект, при реализации которого разгорелся этот судебный сыр-бор, называется «Ремонт автомобильной дороги Киев — Чоп» в рамках сооружения панъевропейского коридора Брюссель — Дрезден — Краков — Киев. Для его воплощения 19 декабря 2006 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано соглашение, ратифицированное специально принятым парламентом законом.

Общая стоимость проекта была определена в 572 млн евро, турецкая фирма «Гюльсан» выиграла на конкурсе заказ на ремонтные работы стоимостью 80 млн евро на участке дороги длиной 54 км на территории Житомирской области. О степени серьезности подхода европейцев к этому делу свидетельствует тот факт, что надзор за ремонтными работами на участке должна была осуществлять одна известная британская фирма, гонорар которой за услуги составил 2 млн евро.

Ну и куда тут подступиться бедному мошеннику? В нашем случае аферисты использовали тот факт, что турки, привезя с собой большинство необходимого для строительства оборудования, все равно должны были какую-то часть техники и транспортных средств брать в аренду у местных компаний. В частности, в 2009 году они взяли на два месяца попользоваться у ООО «Бауком Украина» определенное количество бульдозеров, грейдеров и асфальтоукладчиков, честно заплатив за это 5 млн грн.

Ухватившись за эту зацепку, мошенники нарисовали ряд поддельных документов, из которых следовало, что турки пользовались этим добром не два месяца, а целый год, не уплатив за это ни копейки арендной платы, а потому, учитывая тело долга в придачу с его хвостами, получится большая куча денег. Из года в год сумма исковых требований росла как на дрожжах и в 2015 году достигла 100 млн грн.

Конечно, эти хитрые выдумки злоумышленников не стоили бы выеденного яйца, если бы не нашлись служители Фемиды, которые выносили в их пользу явную липу. Их следует назвать поименно. Это судья Хозяйственного суда Киева Артем Привалов, судьи бывшего Киевского апелляционного хозяйственного суда Елена Коротун, Александр Гаврилюк, Владислав Сулима, бывшего Высшего хозяйственного суда Сергей Могил, Дмитрий Кривда, Евгения Борденюк, а также бывшего Верховного суда Украины Валентин Барбара и Анатолий Емец.

Так что на будущее иностранным инвесторам, да и отечественным бизнесменам следует запомнить, что если им придется когда-нибудь иметь дело с этими людьми, то лучше быть на чеку и принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не остаться в дураках.