Турецкое дорожно-строительное дело в водовороте семейно-судейского водевиля

Судебная система Украины вляпалась в скандал при рассмотрении дела турецкой фирмы «Гюльсан». Фото: кадр из фильма «Ах, водевиль, водевиль»

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Racurs.ua

В начале 2019 года судебная система Украины, осуществляя рассмотрение многосерийного хозяйственного дела турецкой дорожно-строительной фирмы «Гюльсан», снова умудрилась вляпаться в скандал. На этот раз в его эпицентре оказалась судья Северного (Киевского) апелляционного хозяйственного суда Марина Дидыченко — та самая, которая в своем личном блоге вдохновенно писала о необходимости материального обеспечения судей на высоком уровне и недопустимости обеспечения судей только служебным жильем.

С чего все началось

Коротко напомним историю этого дела. Более десяти лет назад фирма «Гюльсан» выиграла тендер на реконструкцию одного из участков автомагистрали Киев — Чоп длиной 54 км на сумму 80 млн евро. Турки работали честно, строили добросовестно, а иначе и нельзя было, поскольку это дело финансировалось Европейским банком реконструкции и развития и находилось под его пристальным контролем.

Однако нашлись среди украинских чиновников довольно влиятельные должностные лица, которые решили с помощью отдельных судей отщипнуть у автодорожников кусок объемом 28 млн грн.

Поводом для аферы был выбран тот факт, что «Гюльсан» брал на два месяца в аренду два десятка единиц специальной техники — бульдозеры, грейдеры, асфальтоукладчики и т. п. В роли арендодателя, а вернее, субарендодателя выступало полуфиктивное образование под названием ООО «Бауком Украина».

Это было еще в 2009 году: арендатор имущество взял, попользовался, вернул, заплатив столько, сколько договаривались, и почти забыл об этом эпизоде, подобных которому в его деятельности были десятки. Но в феврале 2011 года «Бауком» подал в Хозяйственный суд Житомирской области исковое заявление, в котором сообщал, что «Гюльсан» пользовался его техникой не два месяца, а четыре, и за два лишних месяца недоплатил 5 млн грн. А если посчитать с пеней, годовыми, инфляционными и прочими «хвостами» тела долга, то получится, мол, все 28 млн.

Тогда дело рассматривалось в два круга, но в конце концов судьи признали безосновательность претензий истца: окончательную точку поставил Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 3 сентября 2012 года. Но то, чего аферисты не смогли добиться при Януковиче, стало вполне реальным при новой демократической и проевропейски настроенной власти.

Правда, для этого им пришлось придумать что-то более оригинальное, чем то, что было в прошлый раз. Для этого они нарисовали поддельный акт сверки между «Гюльсаном» и «Баукомом», из которого следовало, что первый признавал, что пользовался арендованной техникой второго не два и не четыре месяца, а целый год, а вот заплатил только за два. Кроме того, злоумышленники сварганили фальшивый договор поручительства между «Баукомом» и неким ООО «Торговый дом «Лайт Инвест», датированный 24 марта 2015 года, из которого следовало, что последний как поручитель обязуется заплатить «Баукому» 100 тыс. грн в том случае, если «Гюльсан» вовремя не вернет ему арендованную технику.

И вот с этим актом сверки и договором мошенники пошли в Хозяйственный суд Киева с иском к «Лайт Инвесту», с которого просили взыскать 100 тыс. грн, а также к «Гюльсану», с которого просили взыскать 100 млн грн.

Судебная волокита

В этой ситуации с точки зрения здравого смысла еще можно понять, зачем рисовать поддельный акт сверки, а вот для чего так усложнять себе жизнь договором поручительства, бессмысленность которого видна невооруженным глазом?

Ответ на этот вопрос прост: если бы аферисты имели на вооружении только акт, им бы с этим доказательством пришлось идти в Хозяйственный суд Житомирской области, где они еще после первого эпизода нашей истории стали, так сказать, «персонами нон грата», у которых никто и взятку брать не хотел. А вот в Хозяйственном суде Киева они нашли судью, который охотно пошел им навстречу. Зовут его Артем Игоревич Привалов. Именно он 6 октября 2015 года удовлетворил этот странный иск, правда, частично, и постановил взыскать с «Лайт Инвеста» 100 тыс. грн, а с «Гюльсана» — 84 млн грн. Также решили подыграть злоумышленникам судьи апелляционной и кассационной инстанций, которые оставили его решение без изменений.

Однако, судя по всему, подкупной фонд у мошенников оказался не резиновым и на всех судей его не хватало, поэтому недолго они радовались. Уже 24 мая 2017 года тот же Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор поручительства, поскольку, как выяснилось, «Лайт Инвест» его на самом деле не заключал и вообще эта ни в чем не виноватая скромная фирма оказалась в ситуации, когда «без меня меня женили».

Решение вступило в законную силу, на этом основании был проведен пересмотр решения судьи Привалова по вновь открывшимся обстоятельствам. Его впоследствии отменили как незаконное, а 14 июня 2018 года судья Хозяйственного суда Киева Наталья Плотницкая постановила своим решением отказать в удовлетворении искового заявления «Баукома» в полном объеме.

Какой сериал без романа

И вот самый пикантный момент. По апелляционной жалобе истца Киевский (впоследствии реорганизованный в Северный) апелляционный хозяйственный суд открывает производство и 19 ноября в автоматическом режиме распределяет дело на судью Марину Дидыченко, которая берет его в работу. Внешне вроде бы ничего удивительного, если бы не одна деталь: в свое время у госпожи Марины был роман с Артемом Приваловым, тем самым Приваловым, который принял очень смешное решение, которое она теперь должна была пересматривать. И результатом этого романа стал ее сын Тимур Артемович Привалов, данные о котором она внесла в ежегодную декларацию должностного лица государства.

В таких случаях судье лучше умыть руки и передать дело кому-то другому, тем более что п. 5 ст. 35 Хозяйственного процессуального кодекса гласит, что судья не может рассматривать дело и подлежит отводу (самоотводу), если есть какие-то обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности или объективности судьи.

Но, видно, участие в этом дорожно-строительном деле было для Марины Анатольевны таким же принципиальным вопросом, как и высокий уровень материального обеспечения и жилья за счет государственной казны, а потому она решила не поднимать на поверхность это обстоятельство своей личной жизни.

Однако не такими небрежными оказались юристы «Гюльсана», которые не поленились поднять в интернете всю открытую информацию, установили связь между Дидыченко и Приваловым и 27 декабря подали заявление об отводе судьи. Но и после того, как ее тайна была раскрыта, судья Дидыченко тянула еще полмесяца, пока 14 января не представила заявление о самоотводе.

Причем для того, чтобы сохранить лицо, она 15 января вынесла два постановления: одно об отказе в удовлетворении истца об отводе судьи Дидыченко, а второе — об удовлетворении заявления судьи Дидыченко о самоотводе. Поэтому сейчас сформирован новый состав коллегии судей для рассмотрения этого дела, но о степени их порядочности можно будет судить лишь по завершении его апелляционного пересмотра.

Турецким инвесторам остается надеяться, что в новом составе коллегии судей, который был определен «беспристрастным» электронным распределением дел, не нашлось места кумовьям, сватам, братьям и прочим лицам, связанным какими-то узами с судьей Приваловым. А значит, окончательное решение в этом деле будет соответствовать принципам законности и справедливости, о своей приверженности которым Украина в последние годы постоянно заявляет на всех международных площадках.