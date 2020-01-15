Реформа права: Рада утвердила судебные новации Зеленского об обеспечении исков и кассационном обжаловании, фото — noskov.ru

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Ракурс

Верховная Рада 15 января в целом приняла поданный президентом Украины законопроект об обеспечении исков и кассационном обжаловании.

За принятие проекта закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке» в сессионном зале нашлось 237 голосов.

Законопроект № 2314 25 октября 2019 года подал в Раду президент Украины. В начале декабря Рада приняла проект в первом чтении.

Его главными новациями стали позиция об обеспечении иска и повышение статуса Верховного суда. Например, неучет его заключения становится основанием для кассационного обжалования.

Из мер обеспечения иска исключается передача вещи, являющиейся предметом спора, на хранение другому лицу, которое не имеет интереса в результате разрешения спора. Вместе с тем не допускается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, проводимых от имени государства или органа местного самоуправления.

В изменениях в Хозяйственный процессуальный кодекс отмечается, что в случае, если заявление об отводе судьи поступило на рассмотрение суда позднее чем за три дня до следующего судебного заседания, то такое заявление не подлежит передаче на рассмотрение другому судье, а вопрос об отводе судьи разрешается судом, рассматривающем дело.

Другой важный нюанс: заявление, поданное с нарушением правил подсудности перестанет быть основанием для отказа в выдаче судебного приказа. Отдельно от решения суда первой инстанции могут быть оспорены в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

Законопроект изменяет также перечень исключительных оснований кассационного обжалования неправильного применения судом норм материального права или нарушение норм процессуального права. В частности, речь идет о таких основаниях:

суд апелляционной инстанции применил норму права без учета вывода в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного суда;

истец мотивировано обоснует необходимость отступления от заключения относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного суда и примененного судом апелляционной инстанции в оспариваемом судебном решении;

отсутствует заключение Верховного суда относительно вопроса применения нормы права в подобных правоотношениях.

Новый закон исключает такое основание для отмены решений и передачи дела на новое рассмотрение (продолжение рассмотрения) как рассмотрение судом в порядке упрощенного искового производства дела, подлежащего рассмотрению по правилам общего искового производства.

Вводится правило, согласно которому, в случае закрытия производства судом апелляционной или кассационной инстанции в связи с неподсудностью спора, такой суд направляет дело в суд первой инстанции правильной юрисдикции. Цель новшества — исключение возможности пропуска срока исковой давности из-за ошибочного определения судом юрисдикции спора.

Ранее «Ракурс» сообщал, что предлагаемые президентом изменения определяют малозначительными в понимании Гражданского процессуального кодекса дела по защите чести и достоинства, расторжению брака и уплате алиментов.