Закон о противодействии земельному рейдерству опубликован в «Голосе Украины»

В «Голосе Украины» опубликован закон №340-IX

https://racurs.ua/n132074-zakon-o-protivodeystvii-zemelnomu-reyderstvu-opublikovan-v-golose-ukrainy.html

Ракурс

Опубликован закон № 340-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству».

Его текст появился в официальном издании «Голос Украины», а также на его сайте.

Этот закон вносит в Земельный кодекс изменения, призванные ввести ряд мер для защиты прав собственников и пользователей земельных участков, чтобы предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий в аграрном секторе экономики.

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке отмечали, что в последние годы в Украине рейдерство вышло на новый уровень и теперь рейдеры, которые ранее действовали в основном под прикрытием вооруженных группировок, начали захватывать сельхозпредприятия изменяя состав участников юридического лица и переоформляя на себя доли в уставном капитале.

Также закон запрещает накладывать необоснованный арест на имущество и активы сельхозпредприятий. Это нововведение призвано предотвратить противоправную остановку деятельности производств сектора АПК.

Напомним, этот законопроект во втором чтении Верховная Рада поддержала 5 декабря 2019 года голосами 362 народных депутатов.