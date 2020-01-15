Меган Маркл отказалась от переговоров с королевой Елизаветой ИИ, фото: instagram-duchessofsussex-daily

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II.

Жена принца Гарри не планирует обсуждать свою жизнь с представителями королевской семьи. Об этом сообщает Evening Standart.

Определиться относительно судьбы Гарри и его жены британская королева пригласила представителей монаршего семейства. Маркл в момент переговоров находилась в Канаде. Сначала она готовилась к телефонному разговору, но после консультаций с мужем решила отказаться. Сама королева объявила, что будущее Гарри и его жены решится в ближайшие дни.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении сложить королевские полномочия 8 января 2020 года. Супруги признались, что хотят самостоятельно зарабатывать на себя и не брать дотаций от Елизаветы II и налогоплательщиков.

Это заявление вызвало бурную реакцию в британском обществе. В СМИ сообщения о намерении сложить королевские полномочия назвали «Мегзит». Елизавета II 13 января заявила о поддержке герцогов Сассекских.