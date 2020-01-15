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Меган Маркл відмовилася від переговорів із королевою Єлизаветою ІІ, фото: instagram-duchessofsussex-daily

Меган Маркл відмовилася від переговорів із королевою Єлизаветою ІІ

15 січ 2020, 13:34
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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, відмовилася брати участь у переговорах із королевою Єлизаветою II.

Дружина принца Гаррі не планує обговорювати своє життя з представниками королівської родини. Про це повідомляє Evening Standart.

Визначитись щодо долі Гаррі і його дружини британська королева запросила представників монаршого сімейства. Маркл в момент переговорів перебувала в Канаді. Спочатку вона готувалась до телефонної розмови, але після консультацій з чоловіком вирішила відмовитись. Сама королева оголосила, що майбутнє Гаррі та його дружини вирішиться в найближчі дні.

Меган Маркл відмовилась від переговорів з королевою Єлизаветою ІІ, фото: Daily Mail

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про намір скласти королівські повноваження 8 січня 2020 року. Подружжя зізналось, що хоче самостійно заробляти на себе та не брати дотації від Єлизавети ІІ і платників податків.

Ця заява спричинила бурхливу реакцію у британському суспільстві. У ЗМІ повідомлення про намір скласти королівські повноваження назвали «Мегзит». Єлизавета ІІ 13 січня заявила про підтримку герцогів Сассекських.


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