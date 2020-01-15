Закон щодо протидії земельному рейдерству опубліковано в «Голосі України»

В «Голосі України» опубліковано закон №340-IX

https://racurs.ua/ua/n132074-zakon-schodo-protydiyi-reyderstvu-opublikovano-v-golosi-ukrayiny.html

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Опубліковано закон № 340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству».

Його текст з’явився в офіційному виданні «Голос України», а також на його сайті.

Цей закон вносить до Земельного кодексу зміни, покликані запровадити низку заходів для захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, щоб запобігти протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

Автори цього законопроекту у пояснювальній записці зазначали, що в останні роки в Україні рейдерство вийшло на новий рівень і тепер рейдери, які раніше діяли здебільшого під прикриттям озброєних угруповань, почали захоплювати сільгосппідприємства змінюючи склад учасників юридичної особи та переоформлюючи на себе частки у статутному капіталі.

Також закон забороняє накладати необґрунтований арешт на майно та активи сільгосппідприємств. Це нововведення покликане запобігти протиправному зупиненню діяльності виробництв сектору АПК.

Нагадаємо, цей законопроект у другому читанні Верховна Рада підтримала 5 грудня 2019 року голосами 362 народних депутатів.