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Ракурс
Олексій Гончарук, фото: соціальні мережі

Гончарук: Українці зможуть користуватися інтернетом навіть під час польоту в літаку

15 січ 2020, 14:25
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Отримувати доступ до інтернету українці зможуть навіть під час польоту у літаку.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив у своєму Telegram-каналі за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

Також Гончарук за словами, що сьогодні було ухвалене рішення, покликане зменшити корупцію у сфері мобільного зв’язку — частоти, призначені для мобільних мереж нового покоління 5G будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери.

Розширення діапазону для мобільного зв’язку — це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах, — переконаний прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд розробив нові критерії перевірок підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, покликані підвищити безпеку українців та скоротити кількість візитів чиновників на підприємства.

Так, тепер велика кількість порушень правил дорожнього руху може пришвидшити проведення перевірки підприємства.

Джерело: Ракурс


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