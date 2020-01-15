Путін змінює Конституцію: його наступнику уріжуть повноваження. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n132077-putin-zminuie-konstytuciu-yogo-nastupnyku-urijut-povnovajennya.html

Ракурс

Конституція Росії може бути змінена незабаром. Президент країни-агресора Володимир Путін запропонував розширити повноваження Державної думи РФ за рахунок урізання президентських. Але ЗМІ зазначають, що обмежені будуть повноваження не Путіна, а його майбутнього наступника.

Згідно із запропонованими змінами, Держдума РФ зможе призначати прем'єр-міністра і всіх членів уряду (зараз це робить президент), які зможуть займати посади максимум два терміни поспіль. Про це Путін заявив сьогодні під час щорічного послання до Федеральних зборів.

Однак повного переходу до парламентської республіки не буде. Президенту Росії залишать можливість призначати керівників силових структур, але тільки після консультацій з Радою Федерації.

Внаслідок таких змін Конституції РФ наступники Путіна, який може залишити пост в 2024 році, будуть мати набагато менше повноважень, ніж нинішній президент, а можливості російського парламенту й уряду зростуть, пише The Independent.

Також Путін запропонував посилити роль очолюваної ним Державної ради РФ, ймовірно, щоб використовувати її для утримання влади після відходу з посади президента Росії.

Зміни до Конституції Росії можуть винести на референдум.

Нагадаємо, у грудні під час своєї щорічної прес-конференції Путін запропонував скасувати закріплену у Конституції РФ «обмовку» про те, що президент не може обіймати цю посаду понад два терміни поспіль.