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Ракурс
Рокіровка Путіна: Медведєв з урядом іде у відставку

Рокіровка Путіна: Медведєв з урядом іде у відставку

15 січ 2020, 16:45
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Російський уряд пішов у відставку у повному складі, але виконуватиме свої обов’язки до призначення нових міністрів. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з президентом Володимиром Путіним після оголошення традиційного послання останнього до Федеральних зборів.

У зверненні Путін анонсував внесення змін до Конституції Росії. За його словами, такі рішення «внесуть суттєві зміни у баланс влади». Відставка нинішнього уряду нібито дасть можливість президенту ухвалювати всі необхідні рішення в умовах перерозподілу владних повноважень президента та парламенту.

За попередньою інформацією, Путін пропонує створити посаду заступника голови Ради безпеки Росії і віддати її Медведєву. Водночас у Раді Федерації вже заявили, Медведєву по суті відійдуть повноваження віце-прем'єра.

Раніше сьогодні Путін запропонував законодавчі зміни, які посилюють повноваження Державної думи РФ та уряду, але послаблюють значення президента. Це може свідчити про те, що на п’ятий президентський термін після 2024 року він не піде. Є припущення, що він знову переміститься в прем'єрське крісло, як у 2008 році, і зможе далі керувати Росією.

Водночас, згідно зі змінами Путіна, зростає роль Держдуми в управлінні країною і, відповідно, парламентських виборів у РФ, які заплановані на осінь 2021 року. Можливо, що Мєдведєв очолить владну команду на цих виборах до Держдуми.

Самі росіяни неоднозначно відреагували на заяву Медведєва. У соцмережах фоловери глузують з рішення глави уряду.

Медведєв оголосив про відставку уряду РФ після послання Путіна, фото: Twitter

Медведєв оголосив про відставку уряду РФ після послання Путіна, фото: Twitter

Медведєв оголосив про відставку уряду РФ після послання Путіна, фото: Twitter

Медведєва призначили прем'єр-міністром Росії у травні 2018 року. Це відбулося після перемоги Путіна на виборах президента. В 2008—2012 роках Медведєв займав посаду президента РФ, а Путін був прем'єром.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Путін хоче прибрати з Конституції РФ застереження про те, що одна особа не може бути президентом двічі поспіль, а натомість лишити формулювання про «два терміни». Окрім цього, Путін пропонує запровадити нові вимоги до кандидата в президенти: постійне проживання на території РФ упродовж 25 років, а також відсутність дозволу на проживання в іншій державі будь-коли раніше.

Джерело: Ракурс


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