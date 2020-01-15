Погода в Україні: 16 січня буде сонячно і без опадів, фото: pixabay

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Ракурс

Погода в Україні залишається стабільною.

У четвер, 16 січня, буде сонячно і без опадів. Про це повідомляє Гідрометцентр.

На території майже всіх областей очікується суха та тепла погода. Температура повітря становитиме від одного до п’яти градусів тепла. Жителі західних регіонів спостерігатимуть на термометрах від 4 до 9 градусів. У цій частині країни найтепліше.

В українській столиці очікується суха погода. Мешканців очікує ймовірна хмарність, але буде свіжіше, ніж сьогодні. Максимальна температура на території мегаполісу — 2 градуси тепла.

Геомагнітна активність в Києві не перевищуватиме стабільну норму. Відповідний індекс вдень покаже максимум 2 пункти.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що точних даних про ймовірне похолодання ще не знає. На її думку, сильні морози і снігові заметілі цілком можливі наприкінці січня. Це буде відомо в процесі спостережень.

Нагадаємо, у листопаді Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі. Депутати запропонували рішення, які дозволять обмежити глобальне потепління.