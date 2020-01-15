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Ракурс
Наслідки катастрофи в Ірані, фото: IRNA

Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський розповів, коли тіла загиблих передадуть Україні

15 січ 2020, 16:22
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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами жертв нещодавньої авіакатастрофи «Боїнга» в Ірані назвав дату ймовірного повернення до Україні тіл загиблих українців.

За його словами, датою повернення тіл, ймовірно, буде 19 січня або «плюс-мінус два дні», повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що вже ідентифіковані кілька громадян України. В Ірані перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл жертв авіакатастрофи.

Також Зеленський повідомив, що цього тижня сім’ї загиблих українців отримають від держави компенсацію по 200 тис. грн. Також він пообіцяв надати допомогу з похованням загиблих.

Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Нагадаємо, Зеленський під час вчорашньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пообіцяв допомогти з поверненням останків загиблих у цій авіакатастрофі канадців.

Джерело: Ракурс


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