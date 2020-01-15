Авиакатастрофа в Иране: Зеленский рассказал, когда тела погибших передадут Украине

Последствия катастрофы в Иране, фото: IRNA

https://racurs.ua/n132089-aviakatastrofa-v-irane-zelenskiy-rasskazal-kogda-tela-pogibshih-peredadut-ukraine.html

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с родственниками жертв недавней авиакатастрофы «Боинга» в Иране назвал дату возможного возвращения в Украину тел погибших украинцев.

По его словам, датой возвращения тел, вероятно, станет 19 января или «плюс-минус два дня», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что уже идентифицированы несколько граждан Украины. В Иране находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел жертв авиакатастрофы.

Также Зеленский сообщил, что на этой неделе семьи погибших украинцев получат от государства компенсацию по 200 тыс. грн. Также он пообещал оказать помощь с захоронением погибших.

Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Напомним, Зеленский во время вчерашней телефонной беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пообещал помочь с возвращением останков погибших в этой авиакатастрофе канадцев.