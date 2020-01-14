Авиакатастрофа в Иране: Зеленский пообещал Трюдо помочь с возвращением останков погибших канадцев

Джастин Трюдо, фото: Sam Barnes/Collision via Sportsfile

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, во время которой обсудили катастрофу украинского пассажирского «Боинга», сбитого в небе на Ираном 8 января.

Во время разговора Зеленский, в ответ на соответствующую просьбу Трюдо, подтвердил готовность предоставить логистическое содействие возвращению в Канаду останков погибших в авиакатастрофе граждан этой страны после завершения необходимых формальных процедур в Иране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в этой авиакатастрофе.

Отмечается, что Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в этой катастрофе, заседание которой в Лондоне запланировано на 16 января.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Спустя несколько дней Иран признал, что самолет был сбит силами ПВО этой страны. Официальный Тегеран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за «человеческого фактора», поскольку украинский самолет «напоминал вражеский объект».

Напомним, Верховная Рада сегодня голосами 368 народных избранников поддержала заявление об ответственности Ирана за катастрофу украинского «Боинга», призывающее Тегеран признать свою полную ответственность за этот инцидент. Также этим постановлением Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств авиакатастрофы и возвращении тел погибших.