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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей в музеях на оккупированных территориях

14 янв 2020, 21:35
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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала во втором чтении законопроект № 2187 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)», призванный обеспечить сохранение культурных ценностей в музеях на временно оккупированных территориях Украины.

За этот законопроект проголосовали 304 народных избранника, против — двое. 24 депутата воздержались, еще 53 не голосовали. Об этом сообщается на сайте Рады.

Этот законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О культуре», «О музеях и музейном деле» и «О местном самоуправлении в Украине» в части назначения руководителей учреждений культуры, расположенных на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке отмечали, что власти Украины в настоящее время не могут осуществлять на оккупированных территориях в полном объеме свои обязанности по охране культурного наследия, поэтому возможность назначать по упрощенной процедуре новых руководителей соответствующих учреждений является крайне необходимой.

Также законопроект вносит изменения в имущественные права музеев, предоставляя на период оккупации возможность определять главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на временно оккупированных территориях.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала постановление об ответственности Ирана за катастрофу украинского «Боинга» в небе над Тегераном, которая произошла утром 8 января.

Источник: Ракурс


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