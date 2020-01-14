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В Иране сожгли плакат с изображением британского посла Роберта Макейра, фото: REX

Протесты в Иране: Тегеран объявил посла Великобритании персоной нон-грата

14 янв 2020, 20:58
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Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, которого недавно задержали во время митингов в столице страны, официальный Тегеран объявил персоной нон-грата.

Причиной такого решения власти Ирана указывают «провокационную роль» Макейра в недавних антиправительственных протестах, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на представителя иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили.

Ожидания людей и международные нормы требуют его высылки, — подчеркнул Эсмаили.

Макейра задержали 11 января в Тегеране, когда там происходили антиправительственные акции протеста, спровоцированные признанием Ираном факта сбивания силами своей ПВО украинского пассажирского «Боинга».

Тогда причиной задержания Макейра указывалось «подстрекательство к протестам». Спустя несколько часов его отпустили.

Напомним, Макейр впоследствии в своем Твиттере заверил, что пришел на место, где в субботу начался митинг, только чтобы почтить память жертв катастрофы украинского «Боинга», часть пассажиров которого были британцами, и ушел оттуда, когда начались скандирования.


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