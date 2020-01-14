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В Ірані спалили плакат із зображенням британського посла Роберта Макейра, фото: REX

Протести в Ірані: Тегеран оголосив посла Великої Британії персоною нон-ґрата

14 січ 2020, 20:58
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Посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, котрого нещодавно затримали під час мітингів у столиці країни, офіційний Тегеран оголосив персоною нон-ґрата.

Причиною такого рішення влада Ірану вказує «провокаційну роль» Макейра в нещодавніх антиурядових протестах, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на представника іранської судової системи Голам-Хоссейн Есмаїлі.

Очікування людей та міжнародні норми вимагають його вислання, — наголосив Есмаїлі.

Макейра затримали 11 січня в Тегерані, коли там відбувалися антиурядові акції протесту, спровоковані визнанням Іраном факту збиття силами своєї ППО українського пасажирського «Боїнга».

Тоді причиною затримання Макейра вказувалося «підбурювання до протестів». Через кілька годин його відпустили.

Нагадаємо, Макейр згодом у своєму Твіттері запевнив, що прийшов на місце, де в суботу розпочався мітинг, лише щоб вшанувати пам’ять жертв катастрофи українського «Боїнга», частина пасажирів якого були британцями, й пішов звідти, коли розпочалися скандування.


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