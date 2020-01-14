Учені просканували мізки 18 дорослих людей із шизофренією

https://racurs.ua/ua/n132042-ucheni-vstanovyly-yak-shyzofreniya-vplyvaie-na-mozok-infografika.html

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Досягнення в скануванні дозволили дослідникам вперше побачити більш низькі рівні білка у з'єднаннях між нейронами в мозку живих людей із шизофренією.

Таким чином, дослідники встановили зниження мозкових зв’язків при шизофренії. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Лондонського інституту медичних наук.

На думку дослідників, ці зміни в мозку можуть лежати в основі когнітивних труднощів, які спостерігаються при шизофренії. Таким чином, це відкриття може вказати на нові цілі для пошуку нових методів лікування шизофренії.

У дослідженні брали участь 18 дорослих людей із шизофренією та 18 без неї. Результати їх сканування показали, що рівень синаптичного білка SV2A був нижчий у передніх відділах мозку — областях мозку, що беруть участь у плануванні, — у людей із шизофренією.

Ще на початку 80-х років минулого століття була висунута теорія, що шизофренія може бути викликана дисфункціональними синапсами — там, де нервові сигнали передаються між нейронами в мозку. Однак учені досі змогли дослідити це тільки побічно, наприклад, в зразках мозку після розтину, на тваринах чи в лабораторних моделях клітин.

Тепер дослідники вперше виявили це в мозку живих людей.

Наші сучасні методи лікування шизофренії спрямовані лише на один аспект захворювання — психотичні симптоми. Але когнітивні симптоми, такі як втрата здібностей до планування та запам’ятовування, часто спричиняють набагато більш тривалу втрату працездатності, і на цей момент для них немає лікування. Вважається, що синаптичні проблеми лежать в основі цих симптомів, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік учені виявили спільний ген у шизофренії та аутизму.