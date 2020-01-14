Ученые просканировали мозги 18 взрослых людей с шизофренией

https://racurs.ua/n132042-uchenye-ustanovili-kak-shizofreniya-vliyaet-na-mozg-infografika.html

Ракурс

Достижения в сканировании позволили исследователям впервые увидеть более низкие уровни белка в соединениях между нейронами в мозге живых людей с шизофренией.

Таким образом, исследователи установили снижение мозговых связей при шизофрении. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования ученых из Лондонского института медицинских наук.

По мнению исследователей, эти изменения в мозге могут лежать в основе когнитивных трудностей, которые наблюдаются при шизофрении. Таким образом, это открытие может указать на новые цели для поиска новых методов лечения шизофрении.

В исследовании принимали участие 18 взрослых людей с шизофренией и 18 без нее. Результаты их сканирования показали, что уровень синаптической белка SV2A был ниже в передних отделах мозга — областях мозга, участвующих в планировании, — у людей с шизофренией.

Еще в начале 80-х годов прошлого века была выдвинута теория, что шизофрения может быть вызвана дисфункциональными синапсами — там, где нервные сигналы передаются между нейронами в мозге. Однако ученые до сих пор смогли исследовать это только косвенно, например, в образцах мозга после вскрытия, на животных или в лабораторных моделях клеток.

Теперь исследователи впервые обнаружили это в мозгу живых людей.

Наши современные методы лечения шизофрении направлены лишь на один аспект заболевания — психотические симптомы. Но когнитивные симптомы, такие как потеря способностей к планированию и запоминанию, часто вызывают гораздо более длительную утрату трудоспособности, и на данный момент для них нет лечения. Считается, что синаптические проблемы лежат в основе этих симптомов, — отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые обнаружили общий ген у шизофрении и аутизма.