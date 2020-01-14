ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива

Накрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС, фото: Tim Porter

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Хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) передано Чернобыльской АЭС от подрядчика — компании Holtec International.

Все соответствующие строительно-монтажные работы завершены. Сейчас на площадке хранилища работает комиссия ДАБИ, в которую подано заявление на получение сертификата о завершении строительства этого хранилища. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Также, согласно договору, Holtec International должна еще провести практическое обучение персонала ЧАЭС по работе на соответствующем оборудовании. Работники ЧАЭС уже прошли теоретический курс, но еще должны подтвердить свои знания на практике.

В начале февраля начнутся «горячие» испытания ХОЯТ-2, во время которых из действующего хранилища ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2 для хранения будут перемещены 186 отработанных тепловыделяющих сборок.

Напомним, в июле 2019 года ЧАЭС запустила завод по переработке радиоактивных отходов. Он может перерабатывать 10,5 тыс. упаковок твердых радиоактивных отходов в год.