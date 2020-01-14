Верховная Рада отменила внесение изменений в закон о госслужбе, поддержав предложения Зеленского

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Верховная Рада отказалась повторно рассмотреть закон № 0970 «О внесении изменений в закон „О государственной службе“ относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций в Верховной Раде» по требованию президента Владимира Зеленского. Народные избранники поддержали предложения главы государства и отклонили закон № 0970 в целом.

За это решение проголосовали 330 народных избранников.

Накануне голосования поступило заключение профильного комитета о предложениях президента, в котором парламентариям рекомендовали в соответствии с ч. 1 ст. 135 Регламента Верховной Рады поддержать предложения главы государства и отклонить принятый закон.

Ранее в октябре Главное научно-экспертное управление предоставило свое заключение относительно предложений Зеленского, в котором указано, что на принятый еще в 2016 году законопроект экс-президент Петр Порошенко наложил вето и предоставил свои предложения. Вместе с тем, в августе 2019 года ряд своих замечаний к закону внес Владимир Зеленский. В свою очередь, в заключении Главного научно-экспертного управления указано, что в сентябре прошлого года украинский парламент принял закон о перезагрузке власти (№ 117-IX), в котором были решены те вопросы, на которые украинский лидер обращал внимание в своих предложениях.

В связи с этим необходимости в повторном рассмотрении и принятии парламентом закона № 0970, к которому президент применил право вето, нет, — говорится в заключении комитета.

Напомним, в прошлом году закон № 1066 о перезагрузке власти поддержал украинский парламент. Документ предусматривает введение возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона, и устранение избыточного регулирования соответствующих общественных отношений.