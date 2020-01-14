Авиакатастрофа в Иране: в МАУ рассказали, кто будет выплачивать компенсации семьям погибших

Последствия катастрофы украинского «Боинга» в Иране, фото: IRNA

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Все пассажиры и члены экипажа «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном 8 января, были застрахованы.

Выплату компенсаций их семьям будет осуществлять страховая компания, однако это не быстрый процесс, поскольку любые экономические действия не должны происходить прежде, чем будет установлен юридический факт катастрофы и закрыто соответствующее уголовное производство. Об этом в интервью изданию LB.ua заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, выплаты будет осуществлять страховая компания, независимо от гражданства жертв катастрофы.

Но с учетом той юрисдикции, к которой они принадлежат, потому что в каждой стране разные правила, и в этом — сложность процесса, — подчеркнул Дыхне.

Он добавил, что люди на борту самолета были застрахованы в английском страховой компании, однако не сообщил ее название.

Также компенсацию должен выплатить Иран.

Кроме того, по словам Дыхне, МАУ определили размер первичной поддержки семьям погибших членов экипажа «Боинга», однако подробно он этот вопрос раскрывать не стал.

Не хочу переводить эти вещи в разряд пиара, — отметил директор МАУ. — Мы работаем. Всеми возможными способами помогаем украинцам и в первую очередь родственникам нашего экипажа. С ними работают наши психологи, юристы. Помогают решать какие-то бытовые вопросы, которые возникают.

Правительство Украины недавно приняло решение о выплате по 200 тыс. грн родственникам погибших граждан Украины, которых на борту «Боинга» находились 11 человек.

По словам Дыхне, он об этом знает только из СМИ.

Думаю, в целом люди рассчитывают на значительно большие суммы, будут еще какие-то компенсационные выплаты, — отметил директор МАУ.

Напомним, Дыхне рассказал, кого считает виновным в катастрофе украинского «Боинга».