Авиакатастрофа самолета МАУ опубликовано новое видео запуска ракет, фото: LLBG Spotter

https://racurs.ua/n132039-aviakatastrofa-samoleta-mau-opublikovano-novoe-video-zapuska-raket.html

Ракурс

Новое видео запуска ракет по украинскому самолету в Иране появилось в соцсетях.

Кадры сняты на камеру наблюдения. В сервисе микроблогов Twitter опубликована соответствующая запись.

Сообщается, что персидскоязычный канал Manoto первым выложил ролик. На записи зафиксировали последовательный запуск двух ракет. Ранее пользователи публиковали и другие видео атаки украинского авиалайнера, которые были сняты вблизи расположения подразделений ПВО.

В комментариях фоловеры выразили возмущение по поводу действий иранских военных. Они требовали наказать виновных в трагедии.

Власть должна ответить, это ужасно, Ждем решительных действий, — комментировали пользователи сервиса.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международных авиалиний Украины» следовал рейсом PS 752 Тегеран — Киев, но был сбит ракетами. Амир Али Хаджизаде, командующий воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции, заявил, что запуск осуществили случайно. Оператор установки не смог связаться с командованием, самостоятельно принял решение выпустить ракету по самолету. В результате погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.