Астрофизики назвали лучшие для жизни планеты, фото: pixabay

https://racurs.ua/n132038-astrofiziki-nazvali-luchshie-dlya-jizni-planety.html

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Жизнь на других планетах возможна благодаря некоторым факторам.

Астрономы Университета Вилланова провели исследования. Об этом сообщает научный журнал Science Alert.

Планеты должны демонстрировать вращение вокруг звезд К-класса. Они имеют оранжевый цвет. Анализ рентгеновского и ультрафиолетового излучения показал, что на таких объектах могут существовать условия для жизни.

Выяснилось, что зона обитаемости вокруг звезд К-класса меньше. Данные сравнили с показателями звезд солнечного типа. Всего около тысячи оранжевых звезд находятся в пределах ста световых лет от Земли. Их примерная продолжительность жизни — 25−80 млрд лет. Планетами, которые расположены в зоне обитаемости, называют Kepler-442 и Kepler-442b.

Звезды К-класса, как утверждают астрофизики, занимают промежуточную позицию между звездами солнечного типа (звезды G-класса) и многочисленными красными карликами (звезды М-класса). У оранжевых звезд различные показатели температуры. Данные исследований помогут в будущем получить более детальную информацию о формировании планет.

Ранее ученые заявили, что в космосе исчезли 100 звезд. Астрофизики проанализировали звездные карты, которые разработаны экспертами в 1950-х годах ХХ века.