Авиакатастрофа в Иране: глава МАУ назвал виновных, фото: facebook

https://racurs.ua/n132037-aviakatastrofa-v-irane-glava-mau-nazval-vinovnyh.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране самолета Boeing 737 обсуждается в мире.

Евгений Дыхне, президент «Международных авиалиний Украины», назвал виновных. В интервью изданию «Левый берег» он сообщил подробности.

По его словам, власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта. В то время происходило обострение конфликта с Вашингтоном. Тегеран был обязан закрыть воздушное пространство.

Это предусмотрено международными требованиями, — заявил Дыхне.

Международные нормы, по его мнению, Тегеран нарушил. Не была выполнена главная функция, меры по гарантиям безопасности не предпринимались. Такие действия фактически стали предпосылкой для трагедии, которой можно было избежать.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737−800 рейса PS752 потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Авиалайнер сбили силы ПВО. Амир Али Хаджизаде, командующий воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции, заявил, что оператор установки не смог связаться с командованием, самостоятельно принял решение выпустить ракету по самолету.