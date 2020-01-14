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Ракурс
Игорь Редькин, фото: The INSIDER

Убийство Окуевой: суд избрал меру пресечения подозреваемому

14 янв 2020, 18:24
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Святошинский районный суд Киева во время своего сегодняшнего заседания избрал меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в причастности к убийству добровольца Амины Окуевой осенью 2017 года.

Согласно решению суда, он будет находиться за решеткой в течение 60 суток — до 11 марта.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде. Адвокаты Редькина уже заявили, что будут его оспаривать.

Защита Редькина утверждает, что у него есть проблемы со здоровьем.

Сам подозреваемый все обвинения в отношении себя опровергает.

В МВД утверждают, что всего в этом деле фигурируют семь человек.

Окуева погибла 30 октября 2017 года в Киевской области, когда автомобиль, в котором она находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым, обстреляли на железнодорожном переезде в Васильковском районе Киевской области.

О задержании подозреваемых в убийстве Окуевой в МВД заявили 12 января. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оставленном на месте преступления оружии.

Напомним, правоохранители считают, что группа киллеров, причастных к убийству Окуевой, могла также действовать на территории стран Евросоюза.

Источник: Ракурс


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