Вбивство Окуєвої: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Вбивство Окуєвої: суд обрав запобіжний захід підозрюваномуhttps://racurs.ua/ua/n132036-vbyvstvo-okuievoyi-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pidozruvanomu.htmlРакурс
Святошинський районний суд Києва під час свого сьогоднішнього засідання обрав запобіжний захід Ігорю Редькіну, котрого підозрюють у причетності до вбивства добровольця Аміни Окуєвої восени 2017 року.
Згідно з рішенням суду, він перебуватиме за ґратами впродовж 60 діб — до 11 березня.
Ця ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді. Адвокати Редькіна вже заявили, що її оскаржуватимуть.
Захист Редькіна стверджує, що в нього є проблеми зі здоров’ям.
Сам підозрюваний усі звинувачення щодо себе відкидає.
У МВС стверджують, що всього у цій справі фігурують семеро осіб.
Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на Київщині, коли автомобіль, в котрому вона перебувала разом зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді у Васильківському районі Київської області.
Про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої в МВС заявили 12 січня. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ДНК одного із затриманих співпало з ДНК на залишеній на місці злочину зброї.
Нагадаємо, правоохоронці вважають, що група кілерів, причетних до вбивства Окуєвої, могла також діяти на території країн Євросоюзу.