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Пожежа в Одеському коледжі: у службовій недбалості підозрюють екс-керівника підрозділу ДСНС, фото: СБУ

Пожежа в Одеському коледжі: підозру оголосили екс-керівнику підрозділу ДСНС

14 січ 2020, 17:56
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Пожежа в Одеському коледжі розслідується правоохоронцями.

Колишній керівник підрозділу ДСНС в Одеській області підозрюється у службовій недбалості. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство вважає, що його дії призвели до загибелі людей під час пожеж.

За даними правоохоронців, посадовець відповідав за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. Саме цей чиновник мав право здійснював належний контроль за діями підлеглих, але відповідних заходів не проводилось.

Протягом 2019 року в Одесі, як повідомляють фахівці, сталося три масштабні пожежі. Найбільш масштабними трагедіями виявились пожежі у готелі «Токіо Стар», де загинули 9 людей, а також займання в Одеському економічному коледжі. В останньому випадку трагедія забрала життя 16 громадян.

Раніше опублікували фото згорілого коледжу в Одесі, у якому завершили розчищення згарища. Рятувальники провели роботи із ліквідації наслідків пожежі в згорілому будинку. З будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вивезено 3,1 тис. кубометрів будівельних конструкцій.

Джерело: Ракурс


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Пожежа в Одеському коледжі: підозру оголосили екс-керівнику підрозділу ДСНС

Представники правоохоронних органів встановлюють обставини пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Колишнього керівника підрозділу ДСНС запідозрили у службовій недбалості

Новини України
17:56