Пожар в Одесском колледже: в служебной халатности подозревают экс-руководителя подразделения ГСЧС, фото СБУ

https://racurs.ua/n132035-pojar-v-odesskom-kolledje-v-slujebnoy-halatnosti-podozrevaut-eks-rukovoditelya-podrazdeleniya-gschs.html

Ракурс

Пожар в Одесском колледже расследуется правоохранителями.

Бывший руководитель подразделения ГСЧС в Одесской области подозревается в служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие считает, что его действия привели к гибели людей во время пожаров.

По данным правоохранителей, чиновник отвечал за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности. Именно этот чиновник имел право осуществлял надлежащий контроль за действиями подчиненных, но соответствующих мер не проводилось.

В 2019 году в Одессе произошло три крупных пожара. Наиболее масштабными трагедиями оказались пожары в гостинице «Токио Стар», где погибли 9 человек, а также возгорание в Одесском экономическом колледже. В последнем случае трагедия унесла жизни 16 граждан.

Ранее опубликовали фото сгоревшего колледжа в Одессе. Спасатели провели работы по ликвидации последствий пожара в сгоревшем доме. Из здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вывезено 3,1 тыс. кубометров строительных конструкций.