Николай Азаров, фото: politnavigator.net

https://racurs.ua/n132033-syna-azarova-budut-sudit-v-milane-za-otmyvanie-poluchennyh-ot-klueva-deneg-smi.html

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Сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея прокуратура Милана стремится привлечь к ответственности за создание фиктивной фирмы под названием Agosto 2012 Srl и отмывания с ее помощью денег, полученных семьей Азаровых в качестве взятки от украинского политика и бизнесмена Андрея Клюева.

Эта взятка касалась назначения Клюева на должность вице-премьера в украинском правительстве, сообщает издание «Громадське» со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Отмечается, что через эту фирму путем приобретения в 2012 году двух вилл на Сардинии семья Азаровых отмыла почти 18 млн долл.

По сведениям издания, соответствующую информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также в результате следственных действий, проведенных на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии.

В материалах обвинения указывается, что предложение «купить» должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью Клюев в 2010 году получил от премьера Азарова. Сумма неправомерной выгоды составила 17 млн ​​775 тыс. долл.

Часть этих средств происходила из кипрской фирмы Aspelta Trading Limited. Они поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, руководителем которой была доверенное лицо семьи Азаровым австриец Фридрих Бубла.

В октябре 2012 года эта австрийская компания выкупила акций итальянской компании Agosto 2012 Srl, которая в ноябре того же года и в августе 2013 года приобрела виллы на Сардинии.

Издание отмечает, что эти виллы следователи уже арестовывали, однако арест впоследствии сняли на запрос Бубла. Теперь они снова находятся под арестом.

Напомним, весной 2018 года Азаров во время пресс-конференции в Москве заявил, что никогда не брал взятки в Украине и пожаловался, что не получает положенных ему украинских академических стипендий.