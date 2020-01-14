Авиакатастрофа в Иране: Кива обвиняет Баканова, Рада требует извинений. Фото: УНН

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Верховная Рада ожидает официальных извинений от Ирана, на территории которого 8 января войска сбили пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», в результате чего погибли 176 граждан разных стран, и настаивает на проведении независимого, всестороннего и прозрачного расследования.

Соответствующий проект постановления № 2726 о заявлении ВРУ в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ в результате его сбивания Исламской Республикой Иран за основу и в целом поддержали сегодня 368 народных депутатов Украины.

Парламент выражает соболезнования родственникам, коллегам и согражданам жертв авиакатастрофы, призывает Иран взять на себя полную ответственность за трагедию и сотрудничать с иностранными представителями в ходе расследования обстоятельств сбивания самолета.

Международное сообщество Украина просит о помощи в расследовании, установлении виновных, их наказании, возвращении тел жертв авиакатастрофы на родину и контроле выплат Ираном денежных компенсаций.

При рассмотрении этого документа не обошлось без скандала: народный депутат Илья Кива заявил, что действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов лично виноват в сбивании украинского самолета в Иране. По мнению нардепа, СБУ и украинская разведка располагали ресурсам и временем для оценки ситуации в Иране и предотвращения катастрофы, однако не предприняли необходимых мер. В частности, Кива напомнил об отдыхе Баканова в Куршавеле, элитном французском горнолыжном курорте, в первые дни после авиакатастрофы. Нардеп заявил, что будет требовать от президента отставки главы СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что 9 декабря Баканов и глава Офиса президента Андрей Богдан не явились на совещание с участием главы государства по авиакатастрофе в Тегеране.