Авіакатастрофа в Ірані: Кива звинувачує Баканова, Рада вимагає вибачень. Фото: УНН

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Верховна Рада очікує офіційних вибачень від Ірану, в якому 8 січня військові збили пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України», унаслідок чого загинули 176 громадян різних країн, і наполягає на проведенні незалежного, всебічного та прозорого розслідування.

Відповідний проект постанови № 2726 про заяву ВРУ у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран за основу і в цілому підтримали сьогодні 368 народних депутатів України.

Парламент висловлює співчуття родичам, колегам і співгромадянам жертв авіакатастрофи, закликає Іран взяти на себе повну відповідальність за трагедію та співпрацювати з іноземними представниками під час розслідування обставин збиття літака.

Міжнародну спільноту Україна просить про допомогу в розслідуванні, встановленні винних, їх покаранні, поверненні тіл жертв авіакатастрофи на батьківщину та контролі виплат Іраном грошових компенсацій.

Під час розгляду цього документа не обійшлося без скандалу: народний депутат Ілля Кива заявив, що чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов особисто винен у збитті українського літака в Ірані. На думку нардепа, СБУ й українська розвідка мали ресурси і час для оцінки ситуації в Ірані та запобігання катастрофі, однак не вжили необхідних заходів. Зокрема, Кива нагадав про відпочинок Баканова в Куршавелі, елітному французькому гірськолижному курорті, в перші дні після авіакатастрофи. Нардеп заявив, що вимагатиме від президента відставки очільника СБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 грудня Баканов і глава Офісу президента Андрій Богдан не з’явилися на нараду за участі глави держави щодо авіакатастрофи у Тегерані.