Милованов яскраво презентував новий Трудовий кодекс, фото — Главком

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Міністр Тимофій Милованов сьогодні знову опинився у комічній ситуації через необережно сказану фразу. Очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 14 січня проводив брифінг, на якому розповідав про резонансний законопроект про Трудовий кодекс.

В якийсь момент він порівняв відносини найманого працівника і роботодавця з сексом до весілля.

Було б добре заборонити секс без шлюбу, але що це дасть? У Радянському Союзі теж говорили, що сексу не було. А насправді секс був на кожному розі, — у такий спосіб Милованов пояснив, що роботодавцю не можна заборонити звільнити працівника.

Трудовий кодекс 27 грудня був затверджений Кабінетом міністрів. Серед новацій документу — запровадження короткострокових контрактів, які роботодавець зможе розривати в будь-який момент і з будь-якого приводу, скасування 8-годинного робочого дня, спрощена процедура звільнення для вагітних і матерів в декреті.

Крім того, Милованов сьогодні відмовився спілкуватися з журналістами поза прес-конференцією. Він послався на заборону медиків.

Я вихідні провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці. У мене нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на питання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми, — передають слова Милованова «Українські Новини».

Міністр не розповів, яку саме операцію він переніс.

Раніше Милованов жартома зізнався, що він дебіл, коли коментував образи на свою адресу від олігарха Ігоря Коломойського. Це сталося під час скандалу із виступом студії «Кварталу 95», у якій оспівувалася пожежа будинку екс-керівника НБУ Гонтаревої.

Також раніше Милованов зізнався в курінні марихуани в США. Він розповів, що наркотики його «не вразили».