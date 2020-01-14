Милованов ярко представил новый Трудовой кодекс, фото — Главком

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Министр Тимофей Милованов сегодня снова оказался в комической ситуации из-за неосторожно сказанной фразы. Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства 14 января проводил брифинг, на котором рассказывал о резонансном законопроекте о Трудовом кодексе.

В какой-то момент он сравнил отношения наемного работника и работодателя с сексом до свадьбы.

Было бы хорошо запретить секс без брака, но что это даст? В Советском Союзе тоже говорили, что секса не было. А на самом деле секс был на каждом углу, — таким образом Милованов объяснил, что работодателю нельзя запретить уволить работника.

Трудовой кодекс 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Среди новаций документа — введение краткосрочных контрактов, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и в декрете.

Кроме того, Милованов сегодня отказался общаться с журналистами вне пресс-конференции. Он сослался на запрет медиков.

Я выходные провел в больнице, где мне делали операцию в частной клинике. У меня нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми, — передают слова Милованова «Українські Новини».

Министр не рассказал, какую именно операцию он перенес.

Ранее Милованов в шутку признался, что он дебил, когда комментировал оскорбления в свой адрес от олигарха Игоря Коломойского. Это произошло во время скандала с выступлением студии «Квартала 95», в котором воспевался пожар дома экс-руководителя НБУ Гонтаревой.

Также ранее Милованов признался в курении марихуаны в США. Он рассказал, что наркотики его «не впечатлили».