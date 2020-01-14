Погода в Украине на 15 января: тепло и без осанков. Фото: Рexels

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Ракурс

Погода в Украине 15 января ожидается без осадков, днем значительно потеплеет в западных регионах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0° тепла в центральных областях, на востоке и в Крыму до 6° мороза в западных областях. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 3−5° тепла в южных областях и центре страны. На западе столбики термометра поднимутся до +9°. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Ветер в Украине южный и юго-западный 5−10 м/с. Ночью и днем в ближайшие сутки без осадков.

Погода в Киеве 15 января прогнозируется ясная, без осадков. Температура воздуха ночью — до 2° мороза, а днем — от 3−5° выше нуля.

Самая теплая погода 15 января будет во Львове. Там потеплеет до +9°, но ночью столбики термометра опустятся до -3°. Также тепло будет в Луцке и Ровно — до 7−8° тепла. В Ужгороде, Черновцах и Тернополе — до +6°. В южных и восточных областях ожидается до +3−5°, в Крыму — до 6° тепла.

В Карпатах — низкая вероятность схождения лавин.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе.