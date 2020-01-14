Прогноз погоди в Україні 15 січня: тепло і без опадів. Фото: Рexels

https://racurs.ua/ua/n132031-pogoda-v-ukrayini-na-15-sichnya-do-9-i-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 січня очікується без опадів, вдень значно потеплішає у західних регіонах.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0° тепла в центральних областях, на сході і в Криму до 6° морозу в західних областях. Вдень синоптики прогнозують підвищення температури до 3−5° тепла у південних областях та центрі країни. На заході стовпчики термометра піднімуться до + 9°. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Вітер в Україні буде південний і південно-західний, 5−10 м/с. Вночі та вдень в найближчу добу опадів не очікується.

Погода в Києві 15 січня прогнозується ясна, без опадів. Температура повітря вночі — до 2° морозу, а вдень — від 3−5° вище нуля.

Найтепліша погода 15 січня буде у Львові. Там потеплішає до + 9°, але вночі стовпчики термометра опустяться до -3°. Також тепло буде в Луцьку та Рівному — до 7−8° тепла. В Ужгороді, Чернівцях і Тернополі — до +6°.

У південних та східних областях очікується до +3−5°, у Криму — до 6 ° тепла.

У Карпатах збережеться низька ймовірність сходження лавин.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 січня буде відносно спокійною. Протягом доби очікуються лише невеликі обурення.

Нагадаємо, Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі.