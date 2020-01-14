Вбивство Окуєвої: ветерана АТО застрелили з чеського автомата, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132030-vbyvstvo-okuievoyi-veterana-ato-zastrelyly-z-cheskogo-avtomata-foto.html

Ракурс

Вбивство Аміни Окуєвої розслідують співробітники правоохоронних органів.

Ветерана Антитерористичної операції (АТО) застрелили з автомата чеської армії. Про це повідомив у Facebook Артем Шевченко, речник МВС України.

Експертиза встановила, що в 600 метрах від місця розстрілу Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва кілер скинув рідкісну для України зброю. Слідчі вважають, що стріляли з армійського автомата калібру 7,62*39 мм чеського виробництва. Зовні він нагадує автомат Калашникова.

Правоохоронець зазначив, що зброю спеціально передали злочинцю-стрілцю для скоєння вбивства. На його думку, це свідчить про замовний характер злочину.

Використані бронебійні патрони для більш смертельного ураження, — заявив речник МВС.

В соцмережах не оцінили публікацію речника відомства. Фоловери розкритикували його роздуми про злочин.

Автомат Sa vz. 58 вироблявся до 1984 року, в 2000 був знятий з озброєння. ДНК-профіль з автомата, за словами Шевченка, виділили відразу, слідство тримало даний факт в таємниці.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання групи кілерів. Злочинців підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, яке було здійснено в 2017 році.