Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Убивцям Окуєвої обирають запобіжний захід, фото — Нацполіція

Убивство Окуєвої: підозрюваним обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 січ 2020, 16:38
999

У Святошинському райсуді Києва 14 січня обирають запобіжний захід ймовірним убивцям Аміни Окуєвої.

Вбивство Окуєвої сталося наприкінці жовтня 2017 року на Київщині. Автомобіль, у якому вона перебувала з Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді. В результаті Окуєва отримала смертельне поранення в голову, Осмаєв був поранений у ногу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 13 січня опублікував відео затримання одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Пожежа в Одеському коледжі: підозру оголосили екс-керівнику підрозділу ДСНС

Представники правоохоронних органів встановлюють обставини пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Колишнього керівника підрозділу ДСНС запідозрили у службовій недбалості

Новини України
17:56