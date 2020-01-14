Убивцям Окуєвої обирають запобіжний захід, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n132027-ubyvstvo-okuievoyi-pidozruvanym-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya.html

Ракурс

У Святошинському райсуді Києва 14 січня обирають запобіжний захід ймовірним убивцям Аміни Окуєвої.

Вбивство Окуєвої сталося наприкінці жовтня 2017 року на Київщині. Автомобіль, у якому вона перебувала з Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді. В результаті Окуєва отримала смертельне поранення в голову, Осмаєв був поранений у ногу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 13 січня опублікував відео затримання одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої.