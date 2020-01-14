Убийцам Окуевой избирают меру пресечения, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n132027-ubiystvo-okuevoy-podozrevaemym-vybiraut-meru-presecheniya-translyaciya.html

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В Святошинском райсуде Киеве 14 января выбирают меру пресечения вероятным убийцам Амины Окуевой.

Убийство Окуевой произошло в конце октября 2017 года на Киевщине. Автомобиль, в котором она находилась со своим мужем, обстреляли на железнодорожном переезде. В результате Окуева получила смертельное ранение в голову, Осмаев был ранен в ногу.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков 13 января опубликовал видео задержания одного из подозреваемых в убийстве Окуевой.